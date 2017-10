Schwäbisch Gmünd | Montag, 09. Oktober 2017 Montag, 09. Oktober 2017

Nach Protest: Spielplatz in Bettringen bleibt erhalten

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Die Kritik einiger Anwohner des Wohngebietes Kirchäcker in Bettringen hat dafür gesorgt, dass die Spielplätze am Montagabend erneut Thema im Ortschaftsrat waren. Der Sitzung im Bezirksamt voraus ging ein Vororttermin und es waren zahlreiche Anwohner, die die Gelegenheit nutzten, um ihrem Ärger Luft zu machen.

Dass zwei der insgesamt vier Kirchäcker-​Spielplätze geschlossen werden müssen, das sorgte für Akzeptanz, nicht aber die Entscheidung, den meist frequentierten Spielplatz – Kirchäcker West – abzubauen, wie bereits geschehen. Nicht zu beneiden war August Ströbele, Leiter des Gmünder Garten– und Friedhofsamtes, als er erklären musste, wie es zu der Entscheidung kam. Gemeinsam mit den Ortschaftsräten war er zum Vororttermin gekommen. Was kritisiert wurde von den Anwohnern, warum neu abgestimmt wurde und was nun geplant ist, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.