Schwäbisch Gmünd | Montag, 09. Oktober 2017

Neue Gügling-​Straßenachse angedacht

Mit der sich nun abzeichnenden Erschließung der beiden Abschnitte Gügling Nord 3 und 4 im Industriegebiet bei Bettringen reifen im Gmünder Rathaus Überlegungen für eine direkte Straßenverbindung zwischen Buchauffahrt und der neuen Bargauer Ortsumgehung heran.

Wie Alexander Groll, Wirtschaftsbeauftragter der Stadt Schwäbisch Gmünd, im Gespräch mit der Rems-​Zeitung verdeutlichte, sei dies zwar noch „Zukunftsmusik“, doch eine solche Straße im Norden und Osten durch den dortigen Bereich des Industriegebiets hätte viele Vorteile für kürzere Wege mit Anknüpfung an die Bund auch für Entlastung der Güglingstraße. Mehr zu den Vorteilen und auch zu den Plänen der bereits ansässigen Unternehmen am Dienstag in der Rems-​Zeitung.