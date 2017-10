Schwäbisch Gmünd | Montag, 09. Oktober 2017 Montag, 09. Oktober 2017

Neuer evangelischer Pfarrer für Hussenhofen

Dekanin Ursula Richter sprach den evangelischen Christen der Johanneskirchengemeinde sowie den Gästen aus dem Herzen, als sie im Rahmen der Investitur von Pfarrer Matthias Walch in der Hussenhofer Johanneskirche apostrophierte: „Es ist ein Tag der Freude, dass die Pfarrstelle Johannes, wie sie zukünftig heißen soll, nach fast einem Jahr seit dem Abschied von Pfarrer Dr. Wallbrecht wiederbesetzt ist.“

Für den feierlichen musikalischen Rahmen der Amtseinsetzung von Matthias Walch, der zwölf Jahre in Sulzbach-​Laufen gewesen war, sorgten der Siebenbürger Chor unter Leitung von Herta Terschanski und Heidrun Havran an der Orgel. Ebenso trugen die Kindergartenkinder mit ihrem Begrüßungslied zum Gelingen bei. Das Klarinettentrio Lukas Hadinger, Lewin Waibel und Hanna Terschnski setzte schließlich den musikalischen Schlusspunkt.Der neue Seelsorger ist sportlich und auch ein Musiker.In der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche in Hussenhofen erinnerte die Dekanin daran, als Matthias Walch zum ersten Mal in der Johanneskirche im Gottesdienst war. Damals hatten die evangelischen Christen im Juni die Johanneskirche an die koptische Gemeinde übergeben. Ausführlich berichtet die Rems-​Zeitung über die Amtseinsetzung.