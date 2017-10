Ostalb | Montag, 09. Oktober 2017 Montag, 09. Oktober 2017

Rettungshundestaffel Ostalb braucht ein Fahrzeug

Galerie (4 Bilder)

Hunderettungsstaffel Ostalb

Die Rettungshundestaffel Ostalb hat ihren Sitz in Schwäbisch Gmünd. Die 26 Mitglieder und 15 Hunde stehen in den Startlöchern und könnten schon jetzt Menschenleben retten – wäre da nicht die Anforderung, dass sie ein Einsatzfahrzeug vorweisen müssen.

13

13

100

Damit sie auf den Alarmkalender der Polizei kommen, müssen sie ein Einsatzfahrzeug haben, das die Voraussetzungen dafür auch erfüllt. Und das Geld dafür erhoffen sie sich aus der Aktion „Gut für die Ostalb“. Am Freitag,. Oktober, abUhr fällt die Rettungshundestaffel mit der Spendenbitte in den Zeitraum, in dem die KSK Ostalb alle Spenden bisEuro verdoppelt, das heißt, die Spende wird – aber nur an diesem Tag – um denselben Betrag aufstockt.