Montag, 09. Oktober 2017

Theater Pforzheim im Gmünder Stadtgarten: „Zauberflöte“ aus anderer Sicht

Galerie (1 Bild)

Foto: vog

Zwischen Märchen und Mysterium hat Wolfgang Amadeus Mozarts Oper„Die Zauberflöte“ seit ihrer Uraufführung 1791 viele Interpretationen erfahren. Eine sehr moderne und teilweise gewöhnungsbedürftige Aufführung bot das Theater Pforzheim.

Zusammen mit der Badischen Philharmonie Pforzheim und dem Chor und Extrachor des Theaters Pforzheim zeigten die Ausführenden unter der musikalischen Gesamtleitung von Markus Huber im Stadtgarten gekonnt die Umsetzung von Mozarts Märchen vom Sieg der Liebe über alles.Mit dem anfänglichen Bühnenbild eines Schlafsaals mit den drei Gouvernanten, die im späteren Handlungsverlauf zu den drei Damen wurden, und Kindern, die in einer Kissenschlacht den Held der Zauberflöte, Tamino, einkreisten, fand in kindlicher Phantasie eine Wandlung hinein in den ersten Akt der Zauberflöte statt. Mehr über die Aufführung in der RZ vom. Oktober.