TSB-​Dauerbrenner Wolfgang „Wolle“ Bächle

Der talentierte Linkshänder Wolfgang Bächle geht in seine bereits fünfte Aktiven-​Saison für die TSB-​Handballer und ist zugleich der drittbeste Torjäger in der Gmünder Oberliga-​Historie. Die vergangene Woche zeigte einmal mehr, wie unverzichtbar Wolfgang Bächle für den TSB ist und welchen Stellenwert der erst 23 -​Jährige im Team von Michael Hieber besitzt.

Die. Minute beim Auswärtsspiel in Herrenberg am vergangenen Dienstag war ein Schockmoment für die mitgereisten TSB-​Fans: Wolfgang Bächle hatte sich in einem Zweikampf den Fuß verdreht und musste von Teamkollege Dominik Sos sowie Physio Manoj Chamakala vom Feld geschultert werden. „Diese Verletzung ist für uns viel schlimmer als die beiden verlorenen Punkte. Wir hoffen nun, dass es nicht so schlimm ist, wie es auf den ersten Blick aussah“, äußerte sich auch Michael Hieber sichtlich besorgt. Denn tatsächlich hatte der TSB-​Coach bereits die schlimme Befürchtung, dass ihm eine weitere Stammkraft für längere Zeit wegbrechen würde. Doch Glück im Unglück für die Gmünder: Nur eine halbe Stunde nach Abpfiff konnte Bächle aufatmen und bestätigen, „dass offensichtlich nicht gerissen ist.“ Der Rechtsaußen humpelte zwar zum Mannschaftsbus, witzelte aber noch in der Kabine mit seinen Teamkollegen: „Ich bin unzerstörbar!“Und tatsächlich stand Bächle bereits drei Tage später wieder auf der Platte und steuerte einen Treffer zum wichtigen Heimsieg über Baden-​Baden bei. Zwar hatte der Rechtsaußen keinen herausragenden Tag erwischt, fügte sich aber trotz Schmerzen hervorragend in die starke Gmünder Kollektivleistung ein. Nach Spielende betonte er erleichtert: „Ich spüre meinen Fuß noch, aber denke nicht, dass es allzu schlimm ist. Vermutlich ist es nur eine Bänderdehnung, aber nichts, was mich aufhält.“Mehr in der RZ am. Oktober.