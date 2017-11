Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 01. November 2017 Mittwoch, 01. November 2017

Buch über die Leonhardskirche in Hussenhofen

Die katholische Kirche St. Leonhard mit ihrem 36 Meter hohen Glockenturm, mithin unübersehbares Wahrzeichen des Stadtteils Hussenhofen, feiert am Sonntag, 5 . November, um 10 . 30 Uhr nicht nur Patrozinium, sondern ihr 50 -​jähriges Bestehen.

Am Nachmittag des gleichen Tages wird umUhr in der Mozarthalle von den Autoren Günther Dangelmaier, Ludwig Grimminger, Andreas Kucher und Johannes Paus ein neues Buch über St. Leonhard und die wechselvolle Kirchengeschichte von Hussenhofen vorgestellt. Für Chronist Günther Dangelmaier ist dies bereits die fünfte Veröffentlichung eines Heimatbuchs, an dem er Initiator oder Mitwirkender ist. Mehr darüber gibt es in der Donnerstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen!