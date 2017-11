Ostalb | Mittwoch, 01. November 2017 Mittwoch, 01. November 2017

Heimatmuseum in Horlachen — seit 30 Jahren etwas ganz Besonders

Es gibt so manches Heimatmuseum, in dem – mehr oder weniger geordnet – alles präsentiert wird, was man so aus der Historie erhalten konnte. Dies ist in Gschwend nicht so, denn dort haben die „Museumsmacher“ eine klare Struktur und ein Konzept, das den Fokus auf die Darstellung des Alltags der Bevölkerung von 1850 bis 1960 legt.

Jahre Heimatmuseum in Horlachen – das soll am Sonntag,.November mit den Museumsbesuchern und weiteren Gästen, Freunden und Förderern abUhr gefeiert werden. Neben der derzeitigen Sonderausstellung zum-​jährigen Jubiläum des Garbenwagens und den Notzeiten im. Jahrhundert, wurde ein Rückblick aufJahre Museumsarbeit mit Plakaten, Reden und kleinen Erfrischungen vorbereitet. Es haben sich viele Gegenstände aus den Bereichen Landwirtschaft, Handwerk, Haushalt, Textil, Möbel und Bildern angesammelt, die Erinnerungen wachrufen und zum Erzählen auffordern.UmUhr findet in der Unterklasse eine Feierstunde zum Museumsjubiläum statt, bei der die Gründerväter des Museums und der Bürgermeister zu Wort kommen.Wie immer sorgt im Museumscafé die Dorfgemeinschaft für guten Kaffee und Kuchen (abUhr mit Salzkuchen) für das leibliche Wohl.Warum dieses Heimatmuseum etwas Besonderes ist und sich über viele Besucher freuen kann, steht in der Rems-​Zeitung vom. November!