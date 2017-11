Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 01. November 2017 Mittwoch, 01. November 2017

Ökumenischer Blick auf 500 Jahre Reformation

Galerie (4 Bilder)

Fotos: msi

„Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ – diese Worte des Apostels Paulus standen über dem Reformationsjubiläumsjahr und dem Festgottesdienst in der vollbesetzten Augustinuskirche. In ökumenischer Verbundenheit feierte man dort den 500 . Jahrestag des Thesenanschlags.

300

Dabei hat es einige Zeit gebraucht, bis die evangelischen Lehren auch in Gmünd Fuß fassen konnten. ErstJahre nach Luthers Wirken konnten sie sich endgültig in der katholisch geprägten Reichsstadt etablieren. Heute ist aus dem einstigen Gegeneinander ein gutes und bereicherndes Miteinander geworden. So wirkte neben Dekanin Ursula Richter und den Pfarrern Matthias Plocher, Britta Stegmaier, Wolfgang Schmidt, Günther Wagner, Matthias Walch und Jochen Leitner auch Münsterpfarrer Robert Kloker in der Liturgie mit. Mehrüber dieses prägende Kapitel der europäischen Kulturgeschichte gibt es in der Donnerstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.