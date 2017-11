Tipps: Wohin am Wochenende?

Ostalb | Mittwoch, 01. November 2017 Mittwoch, 01. November 2017

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder hilfreiche Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

Unsere Tipps führen diesmal in Richtung Aalen, Zang, Steinheim, in das Schloss Hohenstadt und auf den Hohenstaufen. Unter anderem veranstaltet der TSV Hohenstaufen am Samstag,. November, die inzwischen fünfte Italienische Nacht in der Turnhalle Hohenstaufen. Wie in den vergangenen Jahren wird die SalvoJosy Band den Abend musikalisch gestalten und den Hausberg Göppingens erbeben lassen. Mehr über diese Veranstaltung und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. November.