Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 01. November 2017 Mittwoch, 01. November 2017

Vorbilder für eine gelungene Integration

Galerie (3 Bilder)

Fotos: dw

Mit musikalischer Begleitung durch den Posaunenchor des CVJM unter Leitung von Frank Balint, einer Ansprache von Prof. Dr. Reinhardt Kuhnert und einer rührenden Geschichte vom Vertreter des Bundes der Vertriebenen, Oswald Lehnert, wurde an Allerheiligen auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof der Opfer von Flucht und Vertreibung gedacht.

Mit einem persönlichen Geschenk an den gebürtigen Königsberger und langjährigen Gmünder Einwohner, Prof. Dr. Kuhnert begann der Posaunenchor die Feier in der Friedhofskapelle. In Gmünd und anderswo haben viele eine neue Heimat gefunden. Mit einhergegangen sei deren Integration, welche die vertriebenen Deutschen nachals Bringschuld angesehen hätten, so Kuhnert. Sich auf diese Weise an das neue Leben anzupassen, könne heute von diesen Geflüchteten und Vertriebenen gelernt werden. Wie bewegend das Schicksal der Kriegsgeneration auch noch mehr alsJahre nach Kriegsende ist, steht in der Donnerstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.