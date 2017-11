Schwäbisch Gmünd | Freitag, 10. November 2017 Freitag, 10. November 2017

Straßenmeisterei Gmünd: Für 268 Kilometer Fahrbahn zuständig

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Manfred Laduch (4), privat (1)

Das 22 -​köpfige Team der Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd ist auf die kalte Jahreszeit vorbereitet: Seit Anfang dieser Woche gilt der Winterdienstplan und das Salzlager ist bis unter die Decke voll.

„Unterhaltung und Erhalt der Verkehrssicherheit klassifizierter Straßen“ – so einfach ist der Auftrag der vier Straßenmeistereien im Ostalbkreis definiert. Klassifizierte Straßen, das sind die mit einem „B“, einem „L“ und einem „K“ in der Bezeichnung. Und die Belegschaft in der Marie-​Curie-​Straßekennt ihren Zuständigkeitsbereich genau:Kilometer Strecke plus Nebenflächen gliedern sich inKilometer vierstreifige undKilometer zweistreifige Bundesstraßen,Kilometer Landesstraßen undKilometer Kreisstraßen. Wie diese im Winter für den Verkehr so sicher wie möglich frei gehalten werden und was die Belegschaft alles zu tun hat, wenn es nicht schneit, zeigt die Samstagsreportage der Rems-​Zeitung.