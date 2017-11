Ostalb | Freitag, 10. November 2017 Freitag, 10. November 2017

Warum Dieter Gerstlauer Bürgermeister bleiben will

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

In der ersten Minute des 10 . November hat Dieter Gerstlauer die Bewerbung für eine vierte Amtszeit als Schultes der Gemeinde Durlangen im Rathaus in den Briefkasten geworfen. Mit seiner Bilanz nach 24 Bürgermeister-​Jahren ist er unterm Strich zufrieden und für die nächsten acht Jahre bereits konkrete Vorstellungen.

Die Persönlichkeit von Dieter Gerstlauer hat verschiedene Facetten – die des Strahlemanns, der so oft wie möglich seine Qualitäten in der Öffentlichkeit präsentiert, gehört nicht dazu. In erster Linie ist der-​Jährige ein stiller Schaffer, der lieber mit Taten als mit Worten überzeugen möchte. Vom Alter her wäre es nicht ungewöhnlich, wenn Dieter Gerstlauer nach drei Amtszeiten als Chef im Durlanger Rathaus den Dienst quittiert hätte, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Warum ihm dennoch eine vierte Amtszeit in Durlangen lieber ist, steht am. November in der Rems-​Zeitung!