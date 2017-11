Schwäbisch Gmünd | Freitag, 10. November 2017 Freitag, 10. November 2017

Wochenende: Verräterische Gesichter

Kann man von der Mimik auf den Charakter eines Menschen schließen? Mit diesem Thema stellt die Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung am Samstag eine wissenschaftliche Spurensuche vor.

Nie war der Wunsch größer, in einem menschlichen Gesicht wie in einem Buch zu lesen. Aber trotz digitaler Technik: So einfach lässt der Mensch nicht in sich hineinschauen. Weitere interessante Themen am Samstag in der Rems-​Zeitungs-​Beilage: Unter der Rubrik Kind+Kegel empfehlen Redakteurinnen und Redakteure anlässlich des Vorlesetags am. November ihre liebsten Bücher. Und in der Rubrik Mensch+Technik geht es unter dem Titel „Brett vorm Kopf" darum, wieviel von der einstigen-​D-​Euphorie in der Unterhaltungs-​Industrie noch übrig geblieben ist. Offenbar nicht mehr allzu viel, denn das Potenzial von Virtual Realitiy wurde überschätzt.