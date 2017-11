Blaulicht | Samstag, 11. November 2017 Samstag, 11. November 2017

Fußgänger schwer verletzt

Ein 32 -​jähriger Fußgänger wollte am Freitag gegen 17 . 40 die Pfitzerstraße auf Höhe des dortigen Fußgängerüberweg Schlachthausstraße überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Ein-​Jähriger, der die Pfitzerstraße in Gmünd in Richtung Mutlangen befuhr, übersah den Fußgänger, so dass dieser auf die Windschutzscheibe des Pkw Renault geschleudert wurde. Der Schwerverletzte wurde durch den schnell eintreffenden Rettungswagen versorgt und sofort in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden am Renault beträgt rundEuro.