Schwäbisch Gmünd | Samstag, 11. November 2017 Samstag, 11. November 2017

Lieselotte Thumser-​Weil: Gedenken für eine stille Gmünder Heldin

Galerie (6 Bilder)

Fotos: hs

Auch in Schwäbisch Gmünd wird anlässlich der sogenannten Reichskristallnacht und des Beginns des Pogroms gegen die jüdischen Mitbürger und auch gegen aufrichtige Christen der Opfer der Nazi-​Gewaltherrschaft gedacht.

Bei der Gedenkfeier in der Klosterkirche der Franziskanerinnen waren die Zuhörer mehr als nur den Tränen nahe. Geschildert wurde der traurige und dennoch so bemerkenswert couragierte Lebensweg sowie das Schicksal einer eher stillen, dennoch aus tiefster katholischer Seele überzeugten Gmünder „Widerstandskämpferin“, die bdslang noch in keinem Geschitsbuch aufgetaucht ist: Lieselotte Thumser-​Weil. Besucher der Gedenkveranstaltung meinten spontan, dass diese Frau doch längst ein Denkmahl verdient hätte.