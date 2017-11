Schwäbisch Gmünd | Samstag, 11. November 2017 Samstag, 11. November 2017

Schwäbisch Gmünd: 23 . Gmünder Gugga Treff

Fotos: Marcus Menzel

Am Samstagabend wurde die Symbolfigur der Gmünder Fasnet, das Silbermännle, durch das Prinzenpaar Daniela und Thomas — jeweils die Ersten — sanft aus ihrem Schlaf geweckt und auf seine Auftritte für die kommende Faschingssaison vorbereitet. Mit dem 23 . Gmünder Gugga Treff, als erstem Höhepunkt, startete die AG Gmünder Fasnet in die Fasnetsaison 2017 /​ 2018 .

Um 18 Uhr fiel der Startschuss mit dem Abmarsch des „Stillen Umzugs“. Insgesamt neun Guggenmusikkapellen waren mit von der Partie. Von der Augustinerstraße verlief der ziemlich feuchte Umzug über die Bocksgasse zum Marienbrunnen am Oberen Marktplatz. Dort wurden die Instrumente vom Staub der faschingslosen Zeit befreit. Mit frisch gereinigten Instrumenten holten die Kapellen dann die Symbolfigur der Gmender Fasnet, das Silbermännle, und die närrischen Tollitäten am Rathaus ab. Im Anschluss ging es mit einem farbenprächtigen, guggenmusikalischen Umzug über den Markt– und Johannisplatz zum Prediger, wo mit einer Guggenparty der Auftakt zur diesjährigen Fasnetsaison gefeiert wurde. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag, 13. November.