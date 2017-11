Sport | Sonntag, 12. November 2017 Sonntag, 12. November 2017

13 Fußball-​Begegnungen finden im Bezirk Kocher/​Rems statt

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Die andauernden starken Regenfälle seit Freitag führten dazu, dass am Sonntagvormittag zahlreiche Fußballspiele im Bezirk Kocher/​Rems abgesagt werden mussten.

Die Rasenplätze sind in den meisten Orten nicht bespielbar. Eine Generalabsage am Freitagabend wäre vermutlich die beste Lösung gewesen, so kommmen nun aber zumindestVereine in den Genuss, ihr Heimspiel austragen zu dürfen.Folgende Partien finden StandUhr statt:FV Unterkochen – FV SontheimTSV Heubach – TV NeulerKirchheim/​Trochtelf. – SF LorchSV Waldhausen – TSG NattheimTSG Schnaitheim – SSV AalenHofherrnweiler II – MögglingenTSV Waldhausen – SV GöggingenTSV Böbingen – TSV MutlangenSV Hintersteinenberg – FC AlfdorfTV Weiler – TSGV RechbergTSV Heubach II – SV LauternSV Frickenhofen – TSV Böbingen IITSV Bartholomä – SV HussenhofenAlle Infos gibt es aktuell unter www​.fuss​ball​.de