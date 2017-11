Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 12. November 2017 Sonntag, 12. November 2017

Hallenbad-​Ausschreibung und Arbeiten am Zeiselberg

Wie kommt die Verwaltung mit der Vorbereitung der Ausschreibung für den Hallenbad-​Neubau beim Bahnhof in Schwäbisch Gmünd voran? Gemeinderäte und Bürger erfahren mehr dazu in der öffentlichen Beratung am Mittwoch. Europaweit soll ein Investor gesucht werden, der das Bad nicht nur baut, sondern auch mindestens 30 Jahre lang betreibt. Einen Schritt weiter ist die Stadt am Zeiselberg, wo bereits die Vergabe der Bauarbeiten für die Neugestaltung erfolgt.

Bei der Finanzierung ist es natürlich keineswegs so, dass ein privater Investor die gesamten Planungs-​, Bau– und Betriebskosten aus der eigenen Tasche bezahlt und diese Ausgaben dann allein über das Kassieren von Eintrittsgeld wieder „hereinspielt“. Bei jener Konstellation, die dem aktuellen Entwurf zugrunde liegt, müsste sich die Stadt dazu bereit erklären,Jahre lang eine jährliche Summe als Zuschuss zu gewähren.Für die Remstalgartenschausoll der Zeiselberg neu gestaltet werden. Im ersten Bauabschnitt geht es um Abbrucharbeiten, Erdbewegungen sowie um die Hangsicherung und die Entwässerung.Worum es konkreit in der Sitzung des Bau– und Umweltausschusses (am Mittwoch,. November, abUhr im Rathaus) geht, wird in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung erklärt.