Ostalb | Sonntag, 12. November 2017 Sonntag, 12. November 2017

Martinimarkt in Leinzell von Regen und Sturm beeinträchtigt

Galerie (8 Bilder)

Foto: gbr

Nach dem Dauerregen sah es am frühen Nachmittag kurzzeitig so aus, als hätte der Wettergott ein Einsehen mit dem Martinimarkt in Leinzell. Doch bald darauf groß es wie aus Eimern, der Pegel in der Lein kletterte nach oben – und am Ende brachten heftige Sturmböen sogar Marktstände zum Einsturz.

Während die Marktgassen auf dem Parkplatz vor der Kulturhalle zeitweise buchstäblich leergefegt waren, durfte sich die Vereinsgastronomie in der Halle über einen guten Zulauf freuen. Kein Wunder, denn während es draußen heftig regnete und stürmte, war es in der Halle und in den Geschäften gemütlich warm und trocken. Mehr über diese Traditionsveranstaltung und die Folgen von heftigen Sturmböen steht in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.