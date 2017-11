Ostalb | Sonntag, 12. November 2017 Sonntag, 12. November 2017

Sturmbö richtet in Minutenschnelle Schäden an mehreren Orten an

Fotos: esc, hs, gbr

Rund fünf Minuten hat es gedauert – und Bäume, Zelte, sogar Dächer wurden teilweise vom Wind weggerissen. Eine Sturmbö fegte über die Höhen des Stadtgebiets hinweg und sorgte dafür, dass die Freiwillige Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit vier Einsatze allein in Gmünd hatte.

Bei allen vier Einsätzen im Stadtgebiet Gmünd kamen keine Menschen zu Schaden. Gößerer Sachschaden ist zum Glück ebenfalls nicht entstanden. Zuerst musste an der Bein Baum entfernt werden, der in die Staße ragte, danach mussten die Einsatzkräfte der Gmünder Feuerwehr direkt weiterfahren zur Landstraße zwischen Gmünd und Großdeinbach. Dort waren insgesamt fünf Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Was die nur wenige Minuten dauernde Sturmbö sonst noch verursacht hat, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.