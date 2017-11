Ostalb | Sonntag, 12. November 2017 Sonntag, 12. November 2017

Sturmböen und Starkregen: Feuerwehr im Einsatz

Galerie (7 Bilder)

Fotos: gbr

Es wäre beinahe noch ein halbwegs schöner Sonntagnachmittag geworden, denn zeitweise hörte es auf zu regnen. Doch dann goß es plötzlich wieder wie aus Eimern und Sturmböen fegten durch den Gmünder Raum.

Einige Bäume bei Großdeinbach sowie Zeltdächer und Marktschirme in Leinzell konnten der Windkraft nicht standhalten. An Strümpfelbach in Bettringen sowie an Rems, Kocher und Lein stiegen die Pegel bedrohlich. In Untergröningen gab es eine Hochwasserwarnung.