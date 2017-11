Ostalb | Montag, 13. November 2017 Montag, 13. November 2017

Mehr Höhe für Mutlangen: Turmhaus im Kalkofen

Galerie (1 Bild)

Foto: Seyfried und Psiuk

Ein Hochhaus ist es nach der üblichen Definition nicht – aber immerhin ein siebenstöckiges Turmhaus mit einer Gesamthöhe von 20 , 5 Metern. Und es ist Teil eines größeren Wohnbau– Projekts im Mutlanger „Kalkofen“ mit 46 Wohnungen.

298

14

Bislang ist das Grundstück eine in einer Senke gelegene Wiese zwischen Stauferklinik und Ortseingang, unterhalb verläuft die Gmünder Straße, die alte B, gegenüber liegt die Firma Klimaflex. Was Wiese ist, muss nicht Wiese bleiben: Hier wollen die Ellwanger Projektentwickler Brenner und Ebert ein Wohnquartier bauen, das ein größeres Format hat als das, was bislang in Mutlangen üblich war, wo Geschosswohnungsbau zwar vorhanden ist, aber eine untergeordnete Rolle spielt. Architekten sind Jörg Seyfried und Adrian Psiuk, die schon mit Brenner und Ebert an der neuen Ortsmitte bauen. Mehr in der RZ vom. November.