Schwäbisch Gmünd | Montag, 13. November 2017 Montag, 13. November 2017

Mohrengäßle: VGW-​Projekt auch archäologisch interessant

Im Herzen der Stauferstadt laufen die Abbruch– und Bauarbeiten für ein ganz besonderes Sanierungsprojekt. Das ist auch für Archäologen interessant.

Eine Wohnanlage mit einerMeter hohen Turm entsteht. Auch wird im Mohrengäßle das Schattentheatermuseum sein endgültiges Domizil finden. Weil’s per Bagger auch in die Tiefe geht, ist dieses Baustelle auch für die Archäologie interessant. Immer wieder wird auf der Baustelle eine Pause zugunsten von Grabungsuntersuchungen– und Forschungsarbeiten eingelegt. Mehr dazu am Dienstag in der Rems-​Zeitung.