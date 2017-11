Blaulicht | Montag, 13. November 2017 Montag, 13. November 2017

Radfahrerin tödlich verletzt

Galerie (1 Bild)

Tödliche Verletzungen zog sich eine 36 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Ellwangen zu. Sie war mit einer anderen Radfahrerin zusammen gestoßen.

7

24

36

36

9

24

GegenUhr fuhr eine-​jährige Radfahrerin auf dem gemeinsamen Fuß– und Radweg der Haller Straße in Richtung Stadthalle. Die-​Jährige kam aus entgegengesetzter Richtung, wo sie den Radweg in falscher Richtung befuhr. Etwa auf Höhe einer Tankstelle prallten die beiden Fahrradfahrerinnen zusammen. Beide Frauen stürzten zu Boden, wobei die-​Jährige schwere Kopfverletzungen erlitt. Die Radlerin wurde noch an der Unfallstelle reanimiert und ins Krankenhaus gebracht, wo sie gegenUhr verstarb. Die-​Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Radfahrerinnen trugen keinen Schutzhelm.