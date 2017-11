Kultur | Dienstag, 14. November 2017 Dienstag, 14. November 2017

Literaturtage wortReich: Ein Heine-​Abend

Er gilt als der letzte große Romantiker und gleichzeitig Überwinder dieser Literaturgattung, er ist Deutscher in Frankreich und Patriot jüdischer Herkunft: Heinrich Heine.

Heinrich Heine stand am Montag im Zentrum der Reihe wortReich. Signe Sellke, Moni Niemöller und Ralf Büttner haben sich dem Dichter genähert, sein Leben und Werk durchleuchtet und leicht verdaulich in eine Zweistunden-​Performance verpackt, die sie am Sonntag Abend in der Theaterwerkstatt ihrer großen Zuhörerschar präsentierten. Marcus Englert unterstützte das Trio auf dem Klavier und brachte einige von Heines Texten zu Gehör, gibt es doch mehr alsVertonungen von Heines Texten. Mehr in der RZ vom. November.