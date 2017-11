Ostalb | Dienstag, 14. November 2017 Dienstag, 14. November 2017

Öffentliche Auslegung steht Bürgerbegehren nicht entgegen

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Der Bebauungsplanentwurf für „Kalkofen-​West“ wird öffentlich ausgelegt. Das beschloss der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung am Dienstag Abend in seiner Sitzung. Zuvor stellten Wolfgang Ebert, Jörg Seyfried und Joachim Zorn die Pläne nochmals ausführlich vor.

Nach der Darststellung aller Einzelheiten erging der Beschluss, den vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurf von Montag,. November, bis Freitag,. Januar, öffentlich auszulegen. Am Montag,. Dezember, abUhr findet dazu im Rathaus ein öffentlicher Erörterungstermin statt. Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.