Kultur | Dienstag, 14. November 2017 Dienstag, 14. November 2017

PH-​Kunst in einer stillgelegten Schwimmhalle

Foto: phk

Es gibt eine Schwimmhalle in Schwäbisch Gmünd, die seit über einem Jahr leer steht und stillgelegt ist: die des einstigen Aufbau-​Gymnasiums am Herlikofer Berg. Jetzt stellen dort PH-​Studentinnen aus.

Julia Leinmüller, Ann-​Kathrin Müller, Lisa Pascher, Dana Sagmeister und Danica Schatz haben das leerstehende Schwimmbad des ehemaligen ABG, jetzt Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe in der Herlikofer Straßegewählt. Der Titel der Ausstellung „Ohne Wasser“ bezieht sich auf die Ausstellungsräume, steht aber auch programmatisch für die Werke selbst. Eröffnet wird die Ausstellung „Ohne Wasser“ am Freitag,. November,Uhr. Die Künstlerinnen sind anwesend. Am. und. November kann die Ausstellung noch je vonUhr besucht werden.