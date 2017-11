Ostalb | Dienstag, 14. November 2017 Dienstag, 14. November 2017

Vesperkirche: Begegnung für alle schaffen

Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange, nun geht es darum, für die Gmünder und die Mutlanger Vesperkirche 2018 möglichst viele ehrenamtliche Helfer zu finden.

Dekanin Ursula Richter zeigt sich erfreut, dass im Altkreis Gmünd seit geraumer Zeit zwei Vesperkirchen – in der Augustinuskirche und im Evangelischen Gemeindezentrum Mutlangen – stattfinden und dass es jedes Mal auf Neue gelingt, hierfür Ehrenamtliche zu finden, darunter auch Vertreter der Kirchen. „Wir zeigen damit einen urkirchlichen Aspekt, mit allen Menschen gemeinsam an einem Tisch zu essen“, so Richter, die sich auch für die beiden Vesperkirchen im kommenden Jahr viel Zulauf und viele Helfer wünscht. Über die Vorbereitungen und das Konzept, das sich längst bewährt hat, berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.