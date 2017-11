Ostalb | Mittwoch, 15. November 2017 Mittwoch, 15. November 2017

Fachtag zum Thema Inklusion in Heubach

Foto: nb

Es mangelt nicht an Räumlichkeiten, an der Ausstattung oder an Konzepten, wohl aber an benötigtem Personal und noch immer auch an Erfahrung. Fortbildungen sind aus diesem Grund unerlässlich für all jene Lehrer, für die Inklusion an der Schule Alltag ist. Großen Wert hatte für die Lehrkräfte daher auch der Fachtag Inklusion, der am Mittwoch in Heubach stattfand.

Dass gesellschaftliche Teilhabe ein Menschenrecht ist, das ohne Einschränkungen auch für Menschen mit Behinderung gilt, ist Teil der UN-​Behindertenrechtskonvention. Aktueller denn je ist das Thema an den Schulen des Landes auch deshalb, weil Eltern behinderter Kinder inzwischen das Wahlrecht haben zwischen wohnortnaher sonderpädagogischer Förderung an einer Schule und dem SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs– und Beratungszentrum, früher: Sonderschulen). Mehr zum aktuellen Stand und der Wichtigkeit von Fachtagen und Weiterbildungen am Donnerstag in der RZ.