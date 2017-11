Blaulicht | Mittwoch, 15. November 2017 Mittwoch, 15. November 2017

Lkw in den Graben gerutscht

Zwei zumindest Leichtverletzte und Schaden von bis zu 350 000 Euro an einem Lkw sind die Folgen, nachdem dieser am Mittwochvormittag in Heubach in der Beurener Straße umgekippt war. Bei dem Lkw handelt sich um einen Spülwagen mit Spezialaufbau zur Rohr– und Kanalreinigung.

DerJahre alte Fahrer führte am Vormittag im Stadtgebiet entsprechende Arbeiten durch und wollte gegenUhr an einer zugewiesenen Entnahmestelle am Beurener Bach seinen Wassertank auffüllen. Hierbei überfuhr er einen Behelfsüberweg, der über den Bach in Richtung der freien Felder führt. Der Weg hielt der Belastung desTonnen schweren Fahrzeuges nicht stand, sodass Teile desselben wegbrachen und der Lkw auf die rechte Seite in den Bachlauf kippte. Der Fahrer sowie seinJahre alter Beifahrer wurden dadurch verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.Durch die Seitenlage liefen wenige Mengen an Betriebsstoffen aus dem Fahrzeug aus. Die hinzugerufene Feuerwehr aus Heubach richtete deshalb drei Ölsperren auf dem Bach ein. Eine Gefahr für die Umwelt besteht nach derzeitiger Einschätzung nicht. Vorsichtshalber wurden Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes des Landratsamtes Ostalbkreis hinzugezogen. Die Feuerwehr befindet sich mitEinsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.Die Bergung des Lkw ist für den Nachmittag geplant. Hierzu wurde ein entsprechender Kran angefordert, mit dessen Hilfe der Lkw wieder aufgerichtet werden soll. Die Beurener Straße ist derzeit (StandUhr) passierbar wird mit Beginn der Bergungsarbeiten ab etwaUhr gesperrt werden.