Mittwoch, 15. November 2017

SG Bettringen bezwingt die HSG Oberkochen-​Königsbronn

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Mit einer gehörigen Portion Entschlossenheit, den Patzer der letzten Woche auszumerzen, standen die Handballer der SG Bettringen am Sonntag der HSG Oberkochen-​Königsbronn in der Uhlandhalle gegenüber. Nach einer starken Vorstellung konnte die Partie mit 30 : 25 gewonnen werden.

Überschattet wurde der Erfolg von einer schweren Schulterverletzung bei Jonas Eberle. Die Gäste aus Oberkochen/​Königsbronn, die mit dem Bettringer Ex-​Coach Radomir Bjelic angereist waren, legten zunächst zumvor. Dies sollte jedoch die einzige Führung der HSG bleiben. Bettringen glich aus und legte umgehend nach. Gestützt auf eine starke Abwehrleistung zog das Team die Zügel an und konnte bereits bis zur sechsten Spielminute mitin Führung gehen. Gästecoach Bjelic hatte genug gesehen und beantragte eine Auszeit. Dies konnte den Lauf der SG jedoch nicht stoppen und Alexander Breunig erhöhte in der. Spielminute sogar auf, ehe sich die Gäste berappelten und besser in das Spiel fanden. Bettringen blieb jedoch tonangebend und quasi mit dem Halbzeitpfiff erzielte Felix Karmann aus dem Rückraum die-Führung.Mehr in der RZ am. November.