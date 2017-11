Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 15. November 2017 Mittwoch, 15. November 2017

Suche nach Hallenbad-​Investor: Kritik am Ausschreibungsentwurf

Foto: gbr

Das Thema „Hallenbad“ löst nicht zuletzt wegen der Standortfrage und der Kosten auch Emotionen aus. Am 15 . November ab 16 Uhr wird im Gmünder Rathaus das Konzept präsentiert, wie man einen privaten Investor für den Bau eines neuen Hallenbades finden will. Im Vorfeld haben Bürger Zweifel an dieser Vorgehensweise angemeldet.

Vor der gemeinsamen Beratung des Bau– und Umweltausschusses mit dem Verwaltungsausschuss meldete sich die „Bürgerinitiative Taubental“ zu Wort und kritisiert, dass entgegen der Aussagen des Oberbürgermeisters nun doch alles ganz anders in die Wege geleitet werde. „Das ist schlicht Sprachkosmetik. Das ist ein ÖPP-​Projekt“, kommentierte Ursula Böttinger, Sprecherin der Bürgerinitiative den Entwurf . Ein Bürger aus Wustenriet meldet zudem massive Zweifel an, dass eine Zusammenarbeit mit einem Investor der Stadt wirklich Vorteile bringt. Was sonst noch kritisiert wird und warum die Stadt die Kooperation mit einem Investor als einzige Möglichkeit sieht, ein neues Hallenbad zu bauen, steht in der Rems-​Zeitung vom. November.