Mittwoch, 15. November 2017

Tipps: Wohin am Wochenende?

Grafik: Rems-​Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder hilfreiche Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

Unsere Tipps führen diesmal in Schorndorf, Göppingen, Aalen, Heidenheim und Waiblingen. Ein Warentauschtag mit Pflanzentauschbörse findet unter anderem am Samstag,. November, vonbisUhr in Waiblingen statt. „Tauschen statt wegwerfen — Müll vermeiden, der Umwelt zuliebe!“ heißt das Motto. Der Warentauschtag ist eine Veranstaltung der Stadt Waiblingen. Mehr über diese Veranstaltung und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. November.