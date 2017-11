Ostalb | Donnerstag, 16. November 2017 Donnerstag, 16. November 2017

60 Jahre SPD-​Ortsverein Mögglingen: Für soziale Gerechtigkeit

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Warum hat sich anno 1957 eine kleine Gruppe von Mögglingern zusammen getan, um einen SPD-​Ortsverein zu gründen? Dieser Frage ging man bei der Jubiläumsfeier im „Alten Schulhaus“ nach. Auch die Landesvorsitzende Leni Breymaier machte sich in ihrer Festrede dazu Gedanken.

Dass mehr alsLeute zur Jubiläumsfeier am. November gekommen waren, freute den Ortsvorsitzenden Jakob Unrath sehr. Er erinnerte daran, dass Eugen Österle sen. seinerzeit zum Gründungsvorsitzenden gewählt wurde und der Ortsverein heuteMitglieder habe. „Seit der Gründung sind nunJahre vergangen. Das sindJahre Engagement für soziale Gerechtigkeit“, hob Unrath auf die Bedeutung der sozialdemokratischen Politik für die Gesellschaft ab. Was dies konkret bedeutet, wurde von mehreren Rednern anschließend beleuchtet — nachzulesen in der Rems-​Zeitung vom. November.