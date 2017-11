Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 16. November 2017 Donnerstag, 16. November 2017

Akademischer Tag an der PH Schwäbisch Gmünd

Fotos: rw, ph

Der „Dies academicus“ dient der Pädagogischen Hochschule zur Selbstvergewisserung und ein bisschen auch zur Selbstfeier zum Auftakt des akademischen Jahres. Im gut gefüllten Hörsaal 1 begrüßte Rektorin Prof. Dr. Astrid Beckmann die Hochschulgemeinschaft zu einem sich den Tag über erstreckenden Veranstaltungsprogramm.

Die Verleihung des Irma-​Schmücker-​Preises, die Antrittsvorlesung der Junior-​Professorin Dr. Marlen Niederberger und der Bericht von Prof. Dr. Michael Behr aus dessen Forschungssemester füllten den Vormittag. Außerdem stellten sich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pädagogischen Hochschule vor. Am Nachmittag folgte eine Podiumsdiskussion, moderiert von Prorektor Prof. Dr. Carsten Heinze, über die Unterrichtsqualität in der Schule und ihren Zusammenhang mit der forschungsbasierten Professionalisierung im Lehramtsstudium.Die Gleichstellungsbeauftragte Dr. Margarete Menz hielt die Laudatio auf die Schmücker-​Preisträgerin Julia Koller, die in ihrer wissenschaftlichen Hausarbeit ein Thema aufgegriffen habe, „das in den letzten Wochen noch aktueller“ geworden sei: „Der nackte weibliche Körper – Geschlecht, Identität und künstlerische Inszenierung: Analyse und kunstdidaktische Reflexion.“ Mehr darüber in der RZ vom. November.