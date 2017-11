Sport | Donnerstag, 16. November 2017 Donnerstag, 16. November 2017

DJK Gmünd trifft am Sonntag auf den Zweiten aus Tübingen

Es ist ein Verfolgerduell hinter dem souveränen Spitzenreiter VfR Umkirch. Der Fünfte, nämlich die „Gmünder Einhörner“ der DJK Gmünd, trifft zu ungewohnter Uhrzeit am Sonntag, um 14 . 30 Uhr, in der Straßdorfer Römersporthalle auf den Zweiten FV Tübinger Modell.

Normalerweise trägt die erste Mannschaft der DJK Gmünd ihre Heimspiele am Samstagabend aus. An diesem Wochenende steigt das Spiel gegen Tübingen jedoch am Sonntag umUhr. Abteilungsleiter Klaus-​Jürgen Roos sagt: „Bei der Planung war die Halle in Straßdorf am Samstag nicht mehr frei und wir mussten daher den Sonntag annehmen als freien Spieltermin.“Für Co-​Trainer Hannes Bosch, der im Moment als Chef agiert (Trainer Joachim Saam ist beruflich in Frankfurt unterwegs), ist der Sonntag als Spieltag sogar noch besser: „Wir haben so einen Tag mehr Regeneration nach dem Freitag-​Training. Am Mittwoch konnten wir den Fokus auf den athletischen Bereich liegen, da wir zuletzt viele Fünf-​Satz-​Spiele hatten. Daher bin ich glücklich, dass wir am Sonntag gegen Tübingen spielen.“Mehr in der RZ am. November.