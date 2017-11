Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 16. November 2017 Donnerstag, 16. November 2017

Frauen Union Schwäbisch Gmünd gegründet

Galerie (2 Bilder)

Foto: esc

Die Gründungsversammlung der Frauen Union Schwäbisch Gmünd wurde von vier Frauen initiiert. Und ihrem Ruf folgten viele Frauen, die an der politischen Arbeit aktiv mitwirken wollen.

Angefangen hat es bei einem gemütlichen Treffen von Gisela Stephan, Margret Baumhauer, Birgit Slowak und Susanne Wiker. Sie, so erzählt es Gisela Stephan, wollten die Frauen Union wiederbeleben. Und seit Donnerstagabend stehen sie ihr vor. Vonstimmberechtigten Frauen im Café Margrit zum Vorstand gewählt. Gekommen waren mehr alsFrauen – und es waren Frauen aller Altersgruppen. Sie alle verbindet eines: Der Wunsch, sich zu engagieren, der Wille auf politischer Ebene etwas zu bewirken. Was es mit der Frauen Union auf sich hat, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.