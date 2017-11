Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 16. November 2017 Donnerstag, 16. November 2017

Prostitution: Hohe Dunkelziffer

Das Prostituiertenschutzgesetz, das am 1 . Juli diesen Jahres in Kraft getreten ist, bedeutet für Städte und Landkreise vor allem eines: Jede Menge Arbeit. Seit 1 . November sind sie für die Umsetzung zuständig. Im Ostalbkreis wird von rund 30 Prostituierten ausgegangen. Die Dunkelziffer aber dürfte höher liegen, so Susanne Dietterle vom Landratsamt.

Wie viele es sind, die in ihren eigenen vier Wänden oder in angemieteten Wohnungen Prostitution betreiben, ist nicht einfach zu überblicken. Auch nicht für die zuständigen Polizeibeamten, die im Internet nach entsprechenden Angeboten Ausschau halten und regelmäßig Kontrollen durchführen. In Aalen ebenso wie in Gmünd. Wie die Polizei bei den Kontrollen vorgeht und worauf geachtet wird, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.