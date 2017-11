Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 16. November 2017 Donnerstag, 16. November 2017

Weihnachts-„Gutsle“ vom Lions-​Club

Galerie (5 Bilder)

Fotos: has

Der Tradition alle Ehre machend, veranstaltete der Lions Club Limes-​Ostalb das jährliche vorweihnachtliche Gutsle-​Backen in der PH Gmünd, um für den Ansturm Kaufinteressierter am Lions-​Glühweinstand während des Gmünder Weihnachtsmarktes ab 24 . November gewappnet zu sein.

Bereits nach einer halben Stunde, nachdem die ersten Backbleche mit farblosen, aber dennoch höchst eindrucksvollen Teig-​Motiven belegt waren, und zur Vollendung in die heiße Röhre geschoben wurden, erfüllte der betörende Duft einer Weihnachtsbäckerei die Küche und die gesamte Umgebung. Wenn haltHände am Werk sind, dann gibt dies auch ein Stück. Auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt können die Besucher die Gutsle, die als „gemischte Tüte“ oder sortenrein abgepackt sind (gleicher Preis wie letztes Jahr:Euro), beim Marienbrunnen vom. November bis. Dezember erwerben. Die kompletten Einnahmen gehen an die Sozialberatung und an „Frauen helfen Frauen“.Mehr in der Rems-​Zeitung am Freitag,. November.