Kultur | Freitag, 17. November 2017 Freitag, 17. November 2017

In einer Woche live in Gmünd: „Witz vom Olli“

„Witz vom Olli“ live in Gmünd – am Freitag, 24 . November, 20 Uhr, ist es soweit. Wer den sympathischen und talentierten Comedian auf der Bühne im Congress-​Centrum Stadtgarten erleben möchte, hat jetzt noch die Gelegenheit, Karten hierfür zu erwerben.

2015

Angefangen hat alles in einer privaten WhatsApp-​Gruppe in der der Malermeister Oliver Gimber alias Olli seinen Kumpels in der ganzen Welt regelmäßig ein Video von sich, in dem er einen Witz erzählt, zuschickte. Die Szene ist immer gleich: Olli setzt sich ins Auto, Handy aufs Armaturenbrett und los geht’s.wurden die Witze erstmals außerhalb der Gruppe geteilt und erste Videos wie der legendäre „Schwarze Rettich“-Witz tauchten auf Youtube auf. Millionen von User hat der sympathische Malermeister aus Pforzheim bis heute erreicht. Karten gibt es beim Gmünder i-​Punkt sowie unter www​.reservix​.de