Schwertransporte auf der B29

Schwertransporte auf der B 29

Fotos: Eduard Kessler

Ein Wald von Parkverbots-​Schildern ist zurzeit in der Mögglinger Ortsdurchfahrt zu sehen. Grund ist eine Reihe von nächtlichen Schwertransporten.

Drei Windkraftanlagen wird die Anlage umfassen, die zurzeit nahe der „Goldboden“ genannten Hochfläche, südlich der Gemeinde Winterbach entsteht. Die Transporte der Einzelteile haben in der Nacht zum Freitag begonnen. Zunächst waren es Röhren für die Masten, die von einer Spezialfirma über die Aangeliefert wurden. An der Ausfahrt Westhausen übernahm die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Aalen die Begleitung und sperrte die notwendigen Strecken. Bericht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.