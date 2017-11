Sport | Freitag, 17. November 2017 Freitag, 17. November 2017

Sieg bei den 33 . German Masters für Anna-​Maria Weik

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Bei den 33 . Stuttgart German Masters gelang Anna-​Maria Weik vom Reit– und Fahrverein Heuchlingen ein wichtiger Sieg. Das Weltklasse-​Reitturnier in der Stuttgarter Hans-​Martin Schleyerhalle ist Austragungsort des Finales des Nürnberger Burg-​Pokals der Baden-​Württembergischen Junioren.

Das Finale wurde im Rahmen einer Stilspringprüfung Klasse M* mit anschließendem Stechen ausgetragen. Anna-​Maria Weik gelang mit ihrer zehnjährigen Stute Cindy Lou eine sehr schnelle, fehlerfreie Runde gegen die starke Konkurrenz.Das bedeutete für sie den Sieg vor der ebenfalls von der Ostalb stammenden Sina Malin Neukamm vom Reit– und Fahrverein Aalen-​Waldhausen. Bereits im Vorfeld hatte Anna-​Maria Weik sich durch die erfolgreiche Teilnahme an fünf Qualifikationsprüfungen, zuletzt mit einem dritten Platz im Oktober in Böblingen, für einen Start in der Schleyerhalle empfohlen. Der Reit– und Fahrverein Heuchlingen gratuliert Anna-​Maria Weik zu diesem tollen Erfolg und wünscht für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.