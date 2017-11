Ostalb | Freitag, 17. November 2017 Freitag, 17. November 2017

Spraitbach: Kandidatenvorstellung für Bürgermeisterwahl

Fotos: gbr

Rund 500 Bürgerinnen und Bürger drängten sich in der Spraitbacher Kulturhalle, um die offizielle Kandidatenvorstellung zu erleben. Ins Rennen gehen bei der Wahl am 10 . Dezember der Spraitbacher Johannes Schurr sowie die Gaildorferin Karin Essig.

In der Vorstellungsrunde beleuchteten beide ihre recht unterschiedlichen Lebensläufe. Schurr ist Bankkaufmann und Sparkassenbetriebswirt; Essig ist Diplom-​Verwaltungswirtin (FH). Während Johannes Schurr neben seinem Fachwissen für Finanzen und Wirtschaft auch seine kreative Art auf der Haben-​Seite präsentierte, versuchte Karin Essig mit ihrer langjährigen Verwaltungserfahrung und ihrer Kenntnis des kommunalen Finanzwesens zu punkten. Wichtig war den Bürgerinnen und Bürgern in der Fragerunde, dass sie einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin bekommen, die im Ort präsent und ansprechbar ist. Wer mehr über die Kandidatenvorstellung wissen möchte: Ein Blick in die Samstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung lohnt sich!