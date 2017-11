Schwäbisch Gmünd | Freitag, 17. November 2017 Freitag, 17. November 2017

Vierfache „Bopp-​Kraft“ bei den SF Lorch

Vier Brüder spielen Fußball. Das ist noch nicht so selten in Deutschland. Dass aber unter den vier jungen Männern Drillinge dabei sind und Marvin, Yannik, Robin und Niklas Bopp in Lorch aufgewachsen sind, alle für die Sportfreunde Lorch bis heute noch kicken, und alle vier Jungs sogar noch mit dem FC Schalke 04 einen gemeinsamen Lieblingsverein haben, ist sicher einzigartig.

Mama und Papa hätten das Drehbuch wohl kaum besser schreiben können. Nach der Geburt des heute-​jährigen Marvin Bopp folgten Drillinge. Wieder drei Jungs, nämlich die heute-​jährigen Yannik, Robin und Niklas. Aufgrund des Berufs und des Hobby des Vaters wurden alle vier Brüder schnell mit dem Auto– und Fußballvirus infiziert. Von Kindesbeinen an kickten Marvin, Yannik, Robin und Niklas bei den Sportfreunden Lorch oder schraubten an den Autos des Papas Manfred Bopp. In der aktuellen Saison der Herren sind alle vier Bopp-​Brüder in der ersten oder zweiten Mannschaft der SF Lorch aktiv. Marvin Bopp spielt am liebsten auf der zentralen defensiven Mittelfeldposition, Yannik ist Rechtsverteidiger, Robin fühlt sich auf den Außenbahnen am wohlsten und Niklas ist der klassische Spielmacher, „Niklas hat auch das größte Talent von uns allen“, sind sich Marvin, Yannik und Robin einig.Mehr in der RZ am. November in der Samstag-​Reportage!