Schwäbisch Gmünd | Freitag, 17. November 2017 Freitag, 17. November 2017

Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd

Am Freitag, 24 . November, eröffnet der Gmünder Weihnachtsmarkt für 27 Tage seine Pforten. Bis einschließlich 20 . Dezember werden die Betreiber von insgesamt 73 festlich geschmückten Weihnachtshäuschen für die passende, der Jahreszeit angemessene Stimmung sorgen.

Von. November bis. Dezember haben die Besucher zusätzlich auch wieder die Möglichkeit in die weihnachtliche Welt der Staufer einzutauchen. Der „Verein Staufersaga“ präsentiert im Bereich der Nordseite der Johanniskirche einen staufischen Weihnachtsmarkt mit einem tollen Rahmenprogramm. Der Gmünder Weihnachtsmarkt wird am. November umUhr vom Ersten Bürgermeister Dr. Joachim Bläse offiziell auf der Bühne vor Rathaus eröffnet. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. November.