Ostalb | Freitag, 17. November 2017 Freitag, 17. November 2017

Zehn Autos durch Feuer beschädigt

Galerie (1 Bild)

Fotos: zi

Zehn Autos wurden am Freitagabend bei einem Feuer auf einem Abstellplatz für alte Autos durch Feuer beschädigt.

19

20

000

Am Freitagabend gegenUhr fing ein Auto auf dem Gelände eines Schrotthändlers in Böbingen an zu brennen. Das Feuer griff zunächst auf ein weiteres Fahrzeug über. Am Ende brannten vier Fahrzeuge total aus. Beschädigt wurden insgesamt zehn Autos. Dass dabei nur ein Sachschaden in Höhe von rundEuro entstand, liege daran, dass sie allesamt auf dem Gelände eines Schrotthändlers zwischen der Böbinger Bahnhofstraße und den Bahndamm standen und auch nur noch Schrottwert hatten, teilte die Polizei mit. Was den Brand ausgelöst hatte stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Jedoch teilte die Polizei mit, es könne sich um Brandstiftung handeln. Die Kriminalpolizei ermittelt.