Rems-Murr | Sonntag, 19. November 2017 Sonntag, 19. November 2017

Alfdorfer Lichtermarkt in vorweihnachtlicher Stimmung

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Rund ums alte und neue Rathaus, aber auch auf dem Marktplatz und bei der Dorflinde fand am Samstag der 8 . Alfdorfer Lichtermarkt statt. Der Gewerbe– und Handelsverein mit über 40 Standbetreiber und auch einige Ladenbesitzer präsentierten den zahlreichen Besuchern ein vielfältiges Angebot, das im weihnachtlich beleuchteten Alfdorf zum Bummeln einlud.

Ausführlicher Bericht in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

An den lichtergeschmückten Holzbuden und Ständen wurden nicht nur handgefertigte Produkte und Geschenkartikel aus den verschiedensten Materialien, wie Stoff, Holz, Wolle oder Filz, angeboten, auch Schmuck, Keramik, Kunst und Hofladenprodukte wurden zum Ansehen und Kauf präsentiert. Das kulinarische Angebot konnte sich ebenso sehen lassen: mit Hamburgern, Maultaschen, Forellen, Flammkuchen, Crepes, Grillwürsten bis hin zu Wildspezialitäten war für jeden Gaumen etwas Leckeres geboten. Für die durstigen Kehlen war mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken, Glühwein, Punsch und Ökobier bestens gesorgt. Viele Einzelhändler hatten ihre Öffnungszeiten bis in den Abend hinein verlängert und boten ihre jeweiligen Spezialitäten und Erzeugnisse an.