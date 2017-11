Sport | Sonntag, 19. November 2017 Sonntag, 19. November 2017

Der TSB Gmünd bezwingt den TSV Blaustein mit 31 : 27 ( 14 : 11 )

Der TSB Gmünd kommt immer besser ins Rollen und feierte amSamstagabend vor heimischer Kulisse seinen dritten Sieg in Folge. Im wegweisenden Duell mit dem TSV Blaustein konnten sich die Mannen von Trainer Michael Hieber nach einer über weite Strecken überzeugenden Vorstellung mit 31 : 27 ( 14 : 11 ) durchsetzen und verbesserten sich zugleich auf den zwölften Tabellenrang.

DieZuschauer in der gut besetzten Gmünder Großsporthalle sahen ein sehr intensiv geführtes und hochklassiges Oberliga-​Duell, in das beide Teams nach zuvor zwei Siegen mit breiter Brust starteten. Die von einigen personellen Ausfällen gebeutelten Gäste konnten in der Anfangsphase zunächst einnach sechs Minuten vorlegen. Durch die Treffer der wiedererstarkten Wolfgang Bächle und Dominik Sos konnten die erneut in Bestbesetzung aufgelaufenen Gmünder diesen Zwischenstand allerdings schnell wieder egalisieren. Der TSB steigerte sich in der Folgezeit vor allem in der Defensive, und kam durch das verbesserte Umschaltspiel immer wieder zu einfachen Toren. Mit einem der zahlreichen Gegenstöße konnte der blitzschnell gestarteten Bächle nach knapp einer Viertelstunde seine Mannen zumerstmals in Front werfen. In einer ausgeglichenen Begegnung erspielten sich die Hausherren dank bemerkenswerter Variabilität mit zunehmender Spieldauer leichte spielerische Vorteile. Ob Jan Häfner und Aaron Fröhlich aus dem Rückraum, Bächle von Rechtsaußen oder der erneut starke Jonas Waldenmaier vom Kreis: Jeder TSB-​Akteur war immer wieder für einen Torerfolg gut.