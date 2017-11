Ostalb | Sonntag, 19. November 2017 Sonntag, 19. November 2017

„Leistung im Licht“ in Spraitbach

Fotos: dw

„Gibt es heute denn keinen Lichtertanz?“ wollte eine junge Mutter wissen, die in Spraitbach am Sonntag ihre Familie im Schlepptau hatte. Es war zwar sehr viel geboten bei der Leistungsschau des Spraitbacher Handels– und Gewerbevereins, aber der Lichtertanz von Kindergarten und Grundschule, untermalt von Laternen, unter anderem gestiftet vom HGV, der fand bereits am Samstagabend statt. Langweilig musste es deshalb der Familie und den vielen Hundert Besuchern am Sonntag nicht werden, denn ein breit gefächertes Angebot wartete auf die Gäste.

Im Blick war nicht nur das leibliche Wohl, um das sich die Metzgerei Gottwald und die Bäckerei Köngeter im Bürgersaal des Rathauses kümmerten, sondern auch vorweihnachtlicher Blumenschmuck. Einladend wirkte auch das neue Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde, das zum Café Kirchplatz umfunktioniert wurde. Was die vielen kleinen und großen Gäste alles zu sehen bekamen, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.